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عربي-دولي

الحوثي يهدد: هجماتنا ستتوسع في المحيط الهندي

Lebanon 24
25-04-2024 | 12:05
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قال زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، إن قواته استهدفت 102 سفينة أميركية وبريطانية وإسرائيلية منذ بدء الحرب على غزة في 7 تشرين الأول.

 جاء ذلك في كلمة متلفزة لزعيم الحوثيين، الخميس، بثتها قناة "المسيرة" الفضائية التابعة للجماعة.

 وقال الحوثي: "جبهة اليمن وعملياته العسكرية البحرية مستمرة، ونسعى لتوسيعها وتقويتها في مسرحها الجديد بالمحيط الهندي".

وأضاف أن "معدل عملياتنا في استهداف السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي بلغ سفينة كل يومين".

 وقدر الحوثي "تراجع حركة السفن الأميركية في البحر الأحمر بنسبة 80 بالمئة"، واعتبر ذلك "انتصارا وإنجازا كبيرا".

 وأكد أن "الأميركي استبدل حركته إلى طرق بعيدة مثل المحيط الهندي، ورغم ذلك يواجه خطرا متزايدا يوما بعد آخر".

 وعن تداعيات ذلك قال إن "اللجوء إلى طرق بحرية بعيدة تؤثر على الاقتصاد الأميركي في تأخر البضائع وكلفة الشحن وتأمين النقل البحري وارتفاع الأسعار".

 وأوضح أن "عمليات التأمين على السفينة الواحدة لبعض الشركات في أمريكا بلغت 50 مليون دولار، وهذا غير مسبوق ويمثل مشكلة حقيقية لهم".

( الأناضول)

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