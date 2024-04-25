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عربي-دولي
بمشاركة 4 دول.. الأردن ينفّذ إنزالا للمساعدات فوق غزة
Lebanon 24
25-04-2024
|
12:01
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أعلن الجيش الأردني، الخميس، تنفيذ 6 إنزالات جوية جديدة للمساعدات الإغاثية والإنسانية على قطاع غزة، بمشاركة 4 دول، وذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي للشهر السابع على التوالي.
وقال الجيش إنه "نفذ 6 إنزالات جوية جديدة على مناطق مختلفة شمال قطاع غزة، بمشاركة دول شقيقة وصديقة"، موضحا أن عمليات الإنزال اشتملت على "مساعدات إغاثية وإنسانية لمساندة الأهل في قطاع غزة، جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع".
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وأوضح في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي مشاركة طائرتين أميركيتين، و4 طائرات من الأردن ومصر وألمانيا وبريطانيا، في عمليات الإنزال للمساعدات الإنسانية.
وأشار إلى ارتفاع عدد الإنزالات الجوية التي نفذها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، إلى 88 إنزالا جويا أردنيا، و214 إنزالا جويا بالتعاون مع الدول "الشقيقة والصديقة".(عربي21)
المصدر: عربي21
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