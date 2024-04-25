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عربي-دولي

أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء هولندا الحرب على غزة

Lebanon 24
25-04-2024 | 12:25
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بحث أمير قطر تميم بن حمد، الخميس، مع رئيس وزراء هولندا مارك روته، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير تميم من روته، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

 وقالت الوكالة: "تلقى أمير البلاد اتصالا هاتفيا اليوم، من مارك روته رئيس وزراء مملكة هولندا، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها".

 كما بحث الجانبان "عددا من المستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفق المصدر ذاته.

 يأتي الاتصال بينما تجري الاستعدادات لاجتياح إسرائيلي محتمل لمدينة رفح جنوب القطاع رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية له، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

( الأناضول)
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