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عربي-دولي

السعودية وقبرص الرومية توقعان اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرة

Lebanon 24
25-04-2024 | 12:48
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وقعت السعودية وقبرص الرومية، الخميس، اتفاقية إعفاء متبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

 جاء ذلك خلال لقاء بين وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ونظيره من قبرص الرومية كونستانتينوس كومبوس، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

 وقالت الوكالة: "استقبل وزير الخارجية فيصل بن فرحان بمقر الوزارة في الرياض، اليوم (الخميس)، وزير خارجية جمهورية قبرص (الرومية) كونستانتينوس كومبوس"، دون تفاصيل عن مدة الزيارة.

 وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية المتطورة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وفق الوكالة.

 وناقش الوزيران تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا المستجدات الدولية والجهود المبذولة بشأنها.

 وأكدت الوكالة أن وزيري الخارجية وقعا اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

( الأناضول)
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