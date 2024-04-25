عقوبات أميركية على 16 كيانا و8 أفراد "لعلاقتهم ببيع مسيرات إيرانية"

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 16 كيانا و8 أفراد بزعم مساهمتهم في "تجارة غير مشروعة وبيع طائرات مسيرة إيرانية".

وقالت الخارجية الأميركية، في بيان: "تفرض الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات على 16 كيانا و8 أفراد سهلوا تجارة غير مشروعة وبيع مسيرات دعما لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية".

وأوضحت أن تلك الكيانات والأفراد، دون تحديد جنسياتهم، ساهموا في "تطوير وشراء طائرات مسيرة تابعة للنظام الإيراني".

كما صنفت الخارجية الأميركية "5 سفن وطائرة واحدة ممتلكات محظورة"، وفق البيان، دون تحديد الجهة التي تتبع لها السفن والطائرات.

( الأناضول)