Advertisement

عربي-دولي

عقوبات أميركية على 16 كيانا و8 أفراد "لعلاقتهم ببيع مسيرات إيرانية"

Lebanon 24
25-04-2024 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1191950-638496725896222824.jpg
Doc-P-1191950-638496725896222824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على 16 كيانا و8 أفراد بزعم مساهمتهم في "تجارة غير مشروعة وبيع طائرات مسيرة إيرانية".

 وقالت الخارجية الأميركية، في بيان: "تفرض الولايات المتحدة اليوم (الخميس) عقوبات على 16 كيانا و8 أفراد سهلوا تجارة غير مشروعة وبيع مسيرات دعما لوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإيرانية".

 وأوضحت أن تلك الكيانات والأفراد، دون تحديد جنسياتهم، ساهموا في "تطوير وشراء طائرات مسيرة تابعة للنظام الإيراني".

 كما صنفت الخارجية الأميركية "5 سفن وطائرة واحدة ممتلكات محظورة"، وفق البيان، دون تحديد الجهة التي تتبع لها السفن والطائرات.

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2024-04-25
16:17 | 2024-04-25
16:15 | 2024-04-25
16:00 | 2024-04-25
15:35 | 2024-04-25
15:13 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24