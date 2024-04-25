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عربي-دولي

اتساع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين إلى جامعات أميركية جديدة

Lebanon 24
25-04-2024 | 13:50
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انضمت جامعتان أمريكيتان جديدتان إلى المظاهرات الطلابية المنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة والتي بدأت بجامعة كاليفورنيا الجنوبية وامتدت إلى حرم جامعات عدة في أنحاء الولايات المتحدة.

 وبدأ مئات الطلاب صباح الخميس، بالتجمع في حرمي جامعتي جورج تاون وجورج واشنطن بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

 وردد الطلاب الذين تجمعوا في الحديقة الكبيرة وسط حرم جامعة جورج تاون، شعارات مثل "فلسطين حرة"، و"وقف إطلاق نار فوري في غزة".

 ونصب بعض الطلاب خياما في الأماكن التي أعطت فيها الشرطة إذنا بذلك.

 وفي جامعة جورج واشنطن، رفع الطلاب لافتات مؤيدة لفلسطين وبدأوا السير بشكل جماعي نحو حرم الجامعة.

 وأبلغت الشرطة ممثلي الطلاب أنه يمكنهم التظاهر في الحرم الجامعي بين 07.00 صباحا و19.00 مساءً، وأنه لن يُسمح بالمظاهرات خارج هذه الساعات.

( الأناضول)
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