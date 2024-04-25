لأوّل مرة.. مفاوضات مباشرة تجمع بين روسيا وأوكرانيا في قطر

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اتفقت روسيا وأوكرانيا على تبادل 48 طفلاً بموجب اتفاق جرى بوساطة قطرية، بعد مفاوضات مباشرة عقدت في الدوحة وجها لوجه للمرة الأولى.وأعلنت مفوضة حقوق الطفل الروسية الأربعاء، عن إبرام اتفاق مع أوكرانيا لتبادل 48 طفلا أجبروا على النزوح بسبب الغزو الروسي.وقالت المسؤولة في الكرملين ماريا لفوفا بيلوفا إنه "لأول مرة أجرينا وجها لوجه وبشكل مباشر محادثات مع الجانب الأوكراني، ومن المقرر أن يعود 29 طفلا إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا". (عربي21)