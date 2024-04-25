Advertisement

عربي-دولي

لأوّل مرة.. مفاوضات مباشرة تجمع بين روسيا وأوكرانيا في قطر

Lebanon 24
25-04-2024 | 16:17
A-
A+
Doc-P-1192006-638496845266615066.jpg
Doc-P-1192006-638496845266615066.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اتفقت روسيا وأوكرانيا على تبادل 48 طفلاً بموجب اتفاق جرى بوساطة قطرية، بعد مفاوضات مباشرة عقدت في الدوحة وجها لوجه للمرة الأولى.

وأعلنت مفوضة حقوق الطفل الروسية الأربعاء، عن إبرام اتفاق مع أوكرانيا لتبادل 48 طفلا أجبروا على النزوح بسبب الغزو الروسي.
Advertisement

وقالت المسؤولة في الكرملين ماريا لفوفا بيلوفا إنه "لأول مرة أجرينا وجها لوجه وبشكل مباشر محادثات مع الجانب الأوكراني، ومن المقرر أن يعود 29 طفلا إلى أوكرانيا و19 إلى روسيا". (عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:40 | 2024-04-25
16:15 | 2024-04-25
16:00 | 2024-04-25
15:35 | 2024-04-25
15:13 | 2024-04-25
15:10 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24