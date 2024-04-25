البحرية البريطانية تُسقط صاروخًا يمنيًّا في خليج عدن

Advertisement

أسقطت البحرية الملكية البريطانية صاروخًا أطلقته حركة أنصار الله اليمنية، باتجاه سفينة تجارية في خليج عدن.وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها: إن السفينة الحربية "دايمند" التي تتمركز في مياه البحر الأحمر وخليج عدن لضمان حرية الملاحة، استخدمت صاروخاً من طراز "سي فايبر" لإسقاط الصاروخ الأربعاء".