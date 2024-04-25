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عربي-دولي

البحرية البريطانية تُسقط صاروخًا يمنيًّا في خليج عدن

Lebanon 24
25-04-2024 | 19:07
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أسقطت البحرية الملكية البريطانية صاروخًا أطلقته حركة أنصار الله اليمنية، باتجاه سفينة تجارية في خليج عدن.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها: إن السفينة الحربية "دايمند" التي تتمركز في مياه البحر الأحمر وخليج عدن لضمان حرية الملاحة، استخدمت صاروخاً من طراز "سي فايبر" لإسقاط الصاروخ الأربعاء".
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