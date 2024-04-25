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ماكرون يهدّد بعقوبات ضد المستوطنين مُرتكبي العنف في الضفّة

Lebanon 24
25-04-2024 | 19:17
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أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس الخميس أنّ "باريس تدرس اتخاذ تدابير أخرى لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية"، وذلك بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون وملك الأردن عبد الله الثاني.
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وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه "في ما يتعلق بالضفة الغربية، دان الزعيمان بشدة الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة في مجال الاستيطان والتي تتعارض مع القانون الدولي".
وأضافت أن "ماكرون ذكّر بأنه تم اتخاذ إجراءات أولى ضد مستوطنين مذنبين بارتكاب أعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين، وبأن فرنسا تدرس إجراءات أخرى بالتشاور مع شركائها".
وقد ناقش ماكرون وعبد الله الثاني الوضع الإنساني الكارثي في غزة» و«أعربا عن قلقهما العميق إزاء احتمال شن هجوم إسرائيلي على رفح، إلى حيث لجأ أكثر من 1.5 مليون شخص، وجددا معارضتهما هذه العملية.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أنّ "كلاهما شدّد على ضرورة وقف فوري ودائم لإطلاق النار من أجل السماح بإيصال المساعدات الطارئة على نطاق واسع وحماية السكان المدنيين.

كما ذكّر ماكرون بأنّ "إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس هو أولويّة مطلقة لفرنسا".
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