Advertisement

عربي-دولي

على الرغم من الحرب.. استئصال ورم ضخم لمريض بالمستشفى الميداني الإماراتي في غزة

Lebanon 24
25-04-2024 | 22:56
A-
A+
Doc-P-1192063-638497080274420110.jpeg
Doc-P-1192063-638497080274420110.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نجح فريق أطباء المستشفى الميداني الإماراتي في قطاع غزة، في استئصال ورم يزن 5 كيلو غرامات من بطن مريض يعاني منذ سنوات من آلام حادة ومضاعفات صحية خطيرة.

على صعيد آخر، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية "طيور الخير" بالإسقاط الجوي الـ 37 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.
Advertisement
وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي "C17" تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتي "C295" تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 4 طائرات حملت 82 طنا من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 2435 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

وبذلك يتجاوز حجم المساعدات الإغاثية التي أرسلتها دولة الإمارات إلى شمال قطاع غزة برا عبر معبر كرم أبوسالم وجوا عبر عملية طيور الخير حوالي 2805 أطنان من المساعدات. وتأتي عملية "طيور الخير" ضمن إطار عملية "الفارس الشهم 3" لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:01 | 2024-04-26
23:34 | 2024-04-25
23:27 | 2024-04-25
23:23 | 2024-04-25
23:14 | 2024-04-25
23:02 | 2024-04-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24