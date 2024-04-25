الناتو: الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا على روسيا

بعد تقديم تعهدات عسكرية لأوكرانيا، اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن "الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا" على روسيا طالما أن حلفاءها يفون بتعهداتهم ويمدونها بمزيد من الأسلحة.

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وأضاف في كلمة ألقاها أثناء زيارة إلى برلين يوم الخميس "في الأشهر الأخيرة، لم يقدم الحلفاء في حلف شمال الأطلسي الدعم الذي تعهدوا به".



كما تابع "لكن الوقت لم يفت بعد كي تنتصر أوكرانيا، لأن المزيد من الدعم على الطريق".



وعانت أوكرانيا من انتكاسات في ساحة المعركة ضد القوات الروسية بسبب نقص الذخائر والأسلحة. لكن ستولتنبرغ أشار إلى أن الكونغرس الأميركي وافق أخيرا على مشروع قانون لتقديم مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا، كما قدمت دول أخرى من بينها بريطانيا وألمانيا وهولندا تعهدات جديدة.



وأكد "مسؤوليتنا الآن هي تحويل هذه الالتزامات إلى شحنات حقيقية للأسلحة والذخائر، والقيام بذلك بسرعة".



كذلك، انتقد ستولتنبرغ الصين التي اتهمها ب"دعم اقتصاد الحرب الروسي" من خلال تبادل تكنولوجيا متطورة مع موسكو يمكن استخدامها لإنتاج الصواريخ والدبابات والطائرات.



وأضاف أن "الصين تقول إنها تريد علاقات جيدة مع الغرب. وفي الوقت نفسه، تواصل بكين تأجيج أكبر نزاع مسلح في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية"، محذرا من هذا التباين. (العربية)