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بسبب الاحتجاجات المناهضة للحرب على غزة.. جامعة أميركية تلغي حفل التخرج

Lebanon 24
25-04-2024 | 23:02
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قررت جامعة جنوب كاليفورنيا الأميركية، الخميس، إلغاء حفل التخرج الرئيسي هذا العام، بعد أسبوع واحد من إلغاء خطاب التخرج الذي كانت ستلقيه طالبة مسلمة في الحفل، وعزت الإجراء ضدها إلى "كراهية الفلسطينيين".
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ووفقا لإشعار على الموقع الإلكتروني للجامعة، ستزيد إجراءات السلامة الجديدة المطبقة هذا العام، مثل عمليات الفحص الإضافية، من الوقت الذي سيستغرقه دخول الضيوف "بشكل كبير".

وجاء في الإشعار: "نتيجة لذلك، لن نتمكن من استضافة حفل التخرج الرئيسي الذي عادة ما يدعو 65 ألفا من الطلاب وأسرهم وأصدقائهم إلى الحرم الجامعي جميعا مرة واحدة".

وقال آندرو جوزمان عميد جامعة جنوب كاليفورنيا، في بيان له الأسبوع الماضي، إن قرار إلغاء خطاب الطالبة المتفوقة المسلمة أسنا تبسم، المتخصصة في الهندسة الطبية الحيوية، يهدف إلى حماية أمن الحرم الجامعي، و"ليس له علاقة بحرية التعبير".

أما تبسم، التي تصف نفسها بأنها من "الجيل الأول من المسلمين الأميركيين من جنوب آسيا"، فقالت إن مسؤولي جامعة جنوب كاليفورنيا رفضوا مشاركة تفاصيل التقييم الأمني للجامعة.

على جانب آخر، سمحت إدارة جامعة "إيمرسون" الأمريكية لشرطة بوسطن بالدخول إلى اعتصام الطلاب المتضامنين مع زملائهم في جامعة كولومبيا، المناصرين لفلسطين، واعتقالهم بوحشية.(عربي21)
المصدر: عربي21
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