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قبيل عملية عسكرية مرتقبة.. هذا ما قامت به إسرائيل في رفح

Lebanon 24
25-04-2024 | 23:14
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قبيل عملية عسكرية مرتقبة، كثفت إسرائيل القصف الجوي على رفح الليلة الماضية بعد أن قالت إنها ستجلي المدنيين من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة وتبدأ هجوما شاملا.
 
فقد أفاد مسعفون في القطاع الفلسطيني المحاصر بأن خمس غارات جوية إسرائيلية على رفح يوم الخميس أصابت ثلاثة منازل على الأقل مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل من بينهم صحفي محلي.
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في سياق متصل كشف مصدر أن إسرائيل مستعدة لإعادة النظر في الهجوم المزمع على مدينة رفح الفلسطينية.

لكن المصدر الذي وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بالمسؤول قال إن إسرائيل لن "تساوم" على مسألة إنهاء الحرب في القطاع.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات المصدر المسؤول جاءت وسط تقارير بوسائل إعلام عبرية حول إسقاط إسرائيل المطلب السابق المتمثل في إطلاق سراح 40 محتجزا على الأقل ضمن أي اتفاق. (العربية) 

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