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عربي-دولي

"تيك توك" تؤكّد: لن نتخلى عن التطبيق لأميركا

Lebanon 24
25-04-2024 | 23:23
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نفت شركة بايت دانس عزمها بيع منصتها الشهيرة لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك، في بيان للشركة نُشر على منصة Toutiao، وهي منصة إعلامية صينية مملوكة للشركة.

وقالت أنها تفضل إغلاق تطبيقها بدلا من بيعه إذا استنفدت الشركة الصينية جميع الخيارات القانونية لمحاربة التشريعات الرامية إلى حظر المنصة من متاجر التطبيقات في الولايات المتحدة.
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وكان موقع "ذا إنفورميشن" التقني قد أفاد بأن شركة بايت دانس تبحث عن مخرج من أجل بيع منصة تيك توك في الولايات المتحدة، وقد يتضمن ذلك بيعها بدون الخوارزمية التي توصي بمقاطع الفيديو للمستخدمين.

ويرى مراقبون أن قوة منصة تيك توك تكمن في قوة الخوارزمية التي ترشح مقاطع الفيديو للمستخدمين في المنصة بناءً على اهتماماتهم، وهي ما تجعلهم يقضون أوقاتًا طويلة في التطبيق وتجعلهم أكثر ارتباطًا به.
 
وقالت المصادر، إن الإغلاق سيكون له تأثير محدود على أعمال "بايت دانس"، بينما لن تضطر الشركة إلى التخلي عن خوارزميتها الأساسية.

وصرحت المنصة في بيان رسمي لها عقب توقيع الرئيس بايدن القانون الجديد بأنها ستلجأ إلى القضاء الأميركي من أجل معارضة القانون الذي وصفته بأنه غير دستوري ويناهض حرية الرأي والتعبير لملايين المستخدمين في الولايات المتحدة، ويكبد الشركات خسائر صخمة، وفقًا لبيان الشركة.

ومن المنتظر أن تشهد المحاكم الأميركية معارك قضائية خلال الأشهر القادمة بعد إقرار القانون الجديد. (الجزيرة)
المصدر: الجزيرة

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