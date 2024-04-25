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عربي-دولي
وصفها بالـ"عار".. ترامب يندّد بالاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيّين
Lebanon 24
25-04-2024
|
23:34
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علّق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على الاحتجاجات الطلابية في بلاده للتضامن مع غزة، قائلا إن إدارة جامعة كولومبيا بولاية نيويورك ارتكبت خطأ فادحا بإلغاء حضور الفصول الدراسية واعتماد التدريس عن بعد لمن يريد.
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ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن ترامب قوله للصحفيين: "ما الذي يحدث للكليات التي يغلقون فيها جامعة كولومبيا الآن؟ أعني أنه مجرد جنون، يجب أن تكتسب إدارة كولومبيا القليل من القوة والشجاعة.. هذا جنون، ويعني أن الطرف الآخر يفوز".
وندّد ترامب الذي يخوض معركة للعودة إلى البيت الأبيض، بالاحتجاجات المؤيّدة للفلسطينيّين، واصفا إيّاها عبر منصّته "تروث سوشال" بأنّها "عار" على الولايات المتحدة.(عربي21)
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