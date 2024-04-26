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عربي-دولي

كيف ينظر الأميركيون إلى نتنياهو؟.. استطلاع رأي يكشف

Lebanon 24
26-04-2024 | 00:01
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كشف استطلاع حديث للرأي أن 53 بالمئة من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة أو معدومة في قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قيادة ملف الشؤون الخارجية بالشكل الصحيح، بما في ذلك 25 بالمئة لا يثقون به على الإطلاق.
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وحسب الاستطلاع الذي أجراه مركز "بيو" الأميركي للأبحاث ومقره واشنطن وتناقلت نتائجه وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية، فإن 21 بالمئة من الأميركيين قالوا إن لديهم "بعض الثقة" في نتنياهو، و9 بالمئة قالوا إن لديهم ثقة كبيرة.

وفي المقابل، قال 15 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع إنهم "لم يسمعوا عنه قط".

وارتفعت نسبة الأميركيين الذين لا يثقون في رئيس الوزراء الإسرائيلي 11 نقطة مئوية مقارنة بعام 2023، بما في ذلك زيادة 8 نقاط في نسبة الذين لا يثقون به على الإطلاق. (سكاي نيوز عربية) 
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