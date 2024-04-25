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عربي-دولي

لقاء بلينكن ووانغ يي.. هجوم صيني ناعم على أميركا

Lebanon 24
25-04-2024 | 23:56
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وصل أمس الخميس إلى الصين، وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن بمهمة صعبة تنتظره، حيث أجرى خلال زيارته محادثات مع نظيره الصيني وانغ يي، إذ أعرب عن أمله في إحراز تقدم في علاقات البلدين، بينما حذّر الوزير الصيني من تزايد الخلافات بين البلدين.
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وقال بلينكن في افتتاح اللقاء مع وانغ يي إنه سيكون "واضحا جدًا ومباشرًا جدًا"، لكنه أضاف "آمل في أن نحرز بعض التقدم في القضايا التي اتفق عليها رئيسانا".

وأكد بلينكن أنه لا بديل عن الدبلوماسية لحل الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أنه سيتحدث بشكل مباشر مع الجانب الصيني بشأن مخاوف واشنطن.

من جهته قال وانغ يي خلال هذه المحادثات التي تجرى في بكين إنّ "عوامل سلبيّة تتراكم" بين واشنطن وبكين.

وأضاف أن "العلاقات بين الولايات المتحدة والصين استقرت، والانزلاق إلى الصراع مع الولايات المتحدة سيكون موقفا يخسر فيه الجميع".

وطلب وزير الخارجية الصيني من الولايات المتحدة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده.

وكان بلينكن قد وصل إلى بكين، الخميس، لإجراء مباحثات مع نظيره الصيني وانغ يي.

ولم يعلن رسميًا بعد ما إذا كان الرئيس الصيني شي جين بينغ سيستقبل بلينكن أم لا.(العين)

المصدر: العين
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