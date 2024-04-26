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عربي-دولي

بعد تعرضها لهجوم إسرائيلي.. هذا ما فعلته إيران في قاعدة أصفهان (صورة)

Lebanon 24
26-04-2024 | 01:25
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كشف تقرير لمجلة "إيكونومست" البريطانية، أن إيران سارعت إلى إجراء استبدال في منشأة عسكرية، تعرضت قبل أيام لهجوم يعتقد أنه إسرائيلي.

وشهدت القاعدة في أصفهان وسط إيران هجوما، الجمعة، أدى إلى تدمير رادار خاص بنظام دفاع جوي مجاور لمجمع نطنز النووي.
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إلا أن إيران عملت على استبدال النظام التالف بعد ساعات من الهجوم، الذي استهدف نظام رادار روسي الصنع بصواريخ أطلقت من الجو.

بالإضافة إلى ذلك، بحسب تقرير وصور "إيكونومست"، رفعت إيران منظومات دفاعها الجوي المرتبطة بالرادار وكأنها جاهزة للإطلاق، رغم عدم فعاليتها الواضحة عقب الهجوم.
 
وقال مسؤول الاستخبارات الأميركية السابق كريس بيغرز، إن إيران "تعمدت التستر على تأثير الضربة الإسرائيلية المزعومة للإشارة إلى أنها لم تكن ناجحة".

وأضاف لمجلة "إيكونومست": "الإشارة إلى أن الموقع لا يزال قيد التشغيل هي حالة من الإنكار وخيبة الأمل".

كما أكد أن إيران نقلت بطاريات صاروخية بعيدا عن الموقع في أعقاب الهجوم مباشرة، تحسبا لضربة إسرائيلية ثانية. (سكاي نيوز عربية) 
 
الرادار المدمر على اليسار والجديد على اليمين
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