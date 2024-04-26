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عربي-دولي

لحاجتها إليها.. أثينا ترفض إرسال أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا

Lebanon 24
26-04-2024 | 01:22
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في أعقاب أنباء تشير إلى أن بعض قادة الاتحاد الأوروبي يضغطون على اليونان وإسبانيا من أجل إرسال منظومات دفاع جوي إلى أوكرانيا، أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده لن ترسل أي من منظومات باتريوت وإس300- للدفاع الجوي إلى أوكرانيا نظرا لحاجتها إليها.
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وقال ميتسوتاكيس في تصريح له "إن اليونان أرسلت بالفعل معدات دفاعية مختلفة لدعم أوكرانيا، ولكن لا يمكنها تزويد كييف بمثل تلك المنظومات التي هي بالغة الأهمية بالنسبة لأثينا".

ولفت ميتسوتاكيس إلى أن تلك المطالبات قد حدثت بالفعل، مشددا على أن أثينا عازمة على إرسال معدات أخرى فائضة عن حاجتها.(وكالة الأنباء القطرية)
المصدر: وكالة الأنباء القطرية
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