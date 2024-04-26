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عربي-دولي

سموتريتش ينتقد المقترح المصري بشأن "هدنة غزة"

Lebanon 24
26-04-2024 | 01:40
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وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انتقادا للمقترح المصري، الذي يهدف إلى التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وفي تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، اعتبر سموتريتش المقترح المصري بمثابة "استسلام كامل لإسرائيل".
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وذكر الوزير اليميني المتطرف: "هذا في الواقع عرض لاستسلام كامل من جانب إسرائيل وانتصار كامل لحماس".


وأضاف: "سيكون هناك خطر وجودي على دولة إسرائيل".
وأرفق وزير المالية الإسرائيلي التغريدة بصورة لتقرير منشور على صحيفة "يديعوت أحرونوت" الخميس، كشف عن المقترح الذي طرحته مصر.
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