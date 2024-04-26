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عربي-دولي

كيم يشرف على تجارب صاروخية.. ويطالب بـ"خطة للذخيرة"

Lebanon 24
26-04-2024 | 03:23
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أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على تجربة إطلاق صواريخ متعددة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، وذلك بعد أيام قليلة من أول مناورة تحاكي "هجوما نوويا".

وأوضحت الوكالة أن اختبارات جرت على "قذيفة لقاذفة صواريخ متعددة" مصنعة في وحدة الصناعة الدفاعية الجديدة في بيونغ يانغ، و"تم تقييمها بطريقة مرضية للغاية" خلال هذا الاختبار.
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وقالت إن قاذفة الصواريخ المختبرة "مجهزة بتكنولوجيا جديدة، وستحدث تغييرا استراتيجيا في تعزيز القوة المدفعية" لكوريا الشمالية.

وأضافت الوكالة أن كيم أكد على "ضرورة تنفيذ خطة إنتاج الذخيرة هذا العام بطريقة نوعية". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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