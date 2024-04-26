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عربي-دولي

هل ألغى أردوغان زيارته للولايات المتحدة؟

Lebanon 24
26-04-2024 | 04:36
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ذكرت صحيفة "حرييت" التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يصدر تعليمات بإلغاء زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة، وسط أنباء أفادت "بإلغاء الزيارة".

وكتبت الصحيفة: "لم يصدر الرئيس أردوغان تعليمات بإلغاء الزيارة، ويبحث وفدا تركيا والولايات المتحدة برنامج الزيارة".
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وأضافت الصحيفة: "بعد زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية لتركيا تحاول مجموعة مرتبطة باللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة منع هذه الزيارة".

وأعلن في وقت سابق عن لقاء أردوغان والرئيس الأميركي جو بايدن في الولايات المتحدة في 9 أيار المقبل. (روسيا اليوم) 
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