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عربي-دولي

شي لبلينكن: علينا التعاون بدل التنافس

Lebanon 24
26-04-2024 | 04:50
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وسط تصاعد الخلافات السياسية والاقتصادية بين البلدين، التقى الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم الجمعة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الساعي إلى معالجة المشاكل وجها لوجه، كما كرر مرارا خلال زيارته إلى بكين.
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وقال الرئيس الصيني لضيفه الأميركي، إن بكين وواشنطن يجب أن تكونا شريكتين وليس متنافستين. 
 
وأتى ذلك، بعدما أجرى بلينكن في وقت سابق اليوم محادثات استمرت أكثر من خمس ساعات ونصف ساعة مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي وصفها بأنها "معمقة وبناءة". (العربية) 
 
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