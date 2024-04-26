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عربي-دولي

مدينة سياحية شهيرة جدّاً تفرض رسوما على السياح... ما هي قيمتها؟

Lebanon 24
26-04-2024 | 05:06
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شرعت البندقية بتطبيق إجراء يلزم السياح الذين يزورونها لفترات نهارية بدفع ضريبة قدرها 5 يورو، في خطوة أثارت احتجاج السكان الذين رفضوا أن تتحوّل مدينتهم إلى "متحف".

وباتت البندقية أول مدينة سياحية في العالم تفرض رسوم دخول كتلك الخاصة بمدن الملاهي، في حين تتكاثر الحركات المناهضة للإفراط في السياحة، تحديدا في إسبانيا، مما يدفع السلطات إلى التحرّك من أجل التوفيق بين راحة السكان وقطاع اقتصادي يحمل أهمية كبيرة.
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ومن خلال فرض مبلغ 5 يورو على السياح كي يصبحوا مخولين ارتياد أزقتها الضيقة وجسورها الممتدة فوق القنوات المائية، تأمل البندقية في ثني عدد من الزوار عن القدوم في الأيام المزدحمة. (روسيا اليوم)
 
 
 

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