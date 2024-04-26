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عربي-دولي

قصة هذا الوالد حزينة جدّاً... تُوفي في حادث سير بعد عام من رحيل أولاده الستة

Lebanon 24
26-04-2024 | 05:55
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لقي موظف حتفه، في حادث سير في مركز نقادة جنوب محافظة قنا في صعيد مصر، ليلحق بأبنائه الـ6 الذين لقوا حتفهم فى حادث سير أيضا وعلى نفس الطريق أثناء عودتهم من قضاء إجازة عيد الأضحى في محافظة الأقصر العام الماضي.
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تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات واستخراج التصاريح اللازمة لدفن الجثة، فيما شيّع المئات من أبناء قريته جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة. (العربية)

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