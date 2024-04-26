الرئيس الصيني يدعو الولايات المتحدة للشراكة لا الخصومة

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ الولايات المتحدة إلى البحث عن أرضية مشتركة مع الصين رغم الخلافات، وقال إن على البلدين أن يكونا شريكين وليس خصمين.

جاء ذلك خلال اجتماع لشي جين بينغ مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة في بكين، حيث استقبل الرئيس الصيني وزير الخارجية الأمريكية في قاعة الشعب الكبرى وسط العاصمة الصينية.

Advertisement

وقال شي جين بينغ: "يصادف هذا العام مرور 45 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة. وعلى مدى السنوات الـ 45 الماضية، شهدت العلاقات بين بلدينا صعودا وهبوطا، وأظهرت لنا عددا من الأمور المهمة، وفي مقدمتها أن يكون البلدان شريكين وليس خصمين، وأن يساعدا بعضها بعضا على تحقيق النجاح، وألا يؤذيا بعضهما البعض".

وأشار شي جين بينغ إلى ضرورة سعي البلدين لإيجاد أرضية مشتركة حتى مع وجود الخلافات، وعدم الدخول في منافسة غير عادلة. وأكد على أنه يتعين على الصين والولايات المتحدة أن تتوافق كلماتهما مع أفعالهما، بدلا من قول شيء وفعل شيء آخر. (RT)