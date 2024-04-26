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صحة

العثور على "أجزاء من فيروس أنفلونزا الطيور" في عينات من الحليب

Lebanon 24
26-04-2024 | 07:59
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أعلنت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة، عن العثور على "آثار لفيروس أنفلونزا الطيور في 1 من كل 5 عينات من الحليب المبستر"، وذلك وسط مخاوف سابقة أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية بشأن انتشار ذلك الداء بصورة كبيرة بين البشر.
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ووفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية، فقد أوضحت إدارة الغذاء والدواء أن الحليب الذي تم اختباره "جاء من عينة تمثيلية على مستوى الولايات المتحدة"، وذلك مع ظهور المزيد من النتائج الإيجابية من الحليب في المناطق التي بها قطعان مصابة من الأبقار المدرة للحليب.

وتم اكتشاف أنفلونزا الطيور في 33 قطيعا في 8 ولايات هي أيداهو وكانساس وميشيغان ونيو مكسيكو ونورث كارولينا وساوث داكوتا وأوهايو وتكساس.

وفي هذا الصدد، قال عالم فيروسات الأنفلونزا في مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال ريتشارد ويبي، إن عدد العينات الإيجابية يتوافق مع الأرقام التي استعرضها من مجموعات عينات أصغر. (الحرة)

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