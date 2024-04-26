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عربي-دولي

قطر توجه تنبيها عاجلا لرعاياها الراغبين بزيارة مصر

Lebanon 24
26-04-2024 | 08:29
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وجهت السفارة القطرية في القاهرة تنبيها عاجلا للقطريين الراغبين بالحصول على تأشيرات الدخول المصرية.


وأوضحت أنه يتوجب على جميع حاملي الجوازات القطرية الرسمية بأنواعها، بما في ذلك الجوازات الدبلوماسية والخاصة، الحصول على تأشيرات دخول سارية مسبقة إلى الأراضي المصرية.
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السفارة القطرية بالقاهرة تابعت في تذكيرها السابق، أنه يستثنى من ذلك حملة الإقامات السارية، التزاما بقوانين البلد المضيف (مصر)، تجنبًا لإعادة المسافرين، بسبب عدم إمكانية دخولهم الأراضي المصرية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن إجراء تعديلات على إجراءات دخول مواطني دولة قطر إلى مصر.
 
وبالعودة إلى الموقع الرسمي للسفارة القطرية بالقاهرة، تبين أن التذكير يشير إلى حاملي الجوازات القطرية الدبلوماسية أو الخاصة فقط، في حين لا يحتاج حاملو الجوازات العادية إلى تأشيرة دخول إلى مصر، إذ يتم إصدار التأشيرات لحاملي الجوازات العادية عقب وصولهم إلى منافذ الدخول المصرية.
فيما يحتاج حاملي الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة إلى تأشيرة دخول مسبقة، ويجب إصدارها من أقرب بعثة دبلوماسية تابعة لمصر قبل المغادرة من مقر تواجدهم قبل السفر إلى مصر.
وبحسب الموقع الرسمي للسفارة القطرية بالقاهرة أيضًا، على الراغبين في زيارة قطر من مواطني مصر، من حاملي الجوازات الدبلوماسية أو العادية، الحصول على تأشيرة دخول للأراضي القطرية، ويجب إصدارها من أقرب بعثة دبلوماسية بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. (RT)
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