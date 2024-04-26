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عربي-دولي

روسيا تعرقل وصول الإمدادات العسكرية لأوكرانيا.. ومسؤول يكشف عن الطريقة

Lebanon 24
26-04-2024 | 08:23
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أفاد مسؤول أوكراني أمني بارز أن "روسيا تقصف شبكة السكك الحديد الأوكرانية، بهدف شل الإمدادات العسكرية، وبينها المساعدة الغربية".

وأتت تصريحات المسؤول الذي لم يكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، ، بعد سلسلة ضربات استهدفت السكك الحديد في أوكرانيا.
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وقال المسؤول الأوكراني: "إنها إجراءات تقليدية قبل شن هجوم. والهدف شل الإمدادات ونقل الشحنات العسكرية".

وأعلن الكرملين، الخميس، أن تسليم أوكرانيا صواريخ أميركية من نوع "أتاكمز" لن يغير شيئا في النزاع القائم، غداة كشف واشنطن عن إمدادها حليفتها بهذه الأسلحة البعيدة المدى.


وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال لقاء مع صحفيين إن "الولايات المتحدة منخرطة مباشرة في هذا النزاع وسلكت مسلكا يهدف إلى إطالة مدى أنظمة الأسلحة، غير أن ذلك لن يغيّر مآل العملية العسكرية الخاصة".

والأربعاء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة أرسلت في شباط إلى أوكرانيا، صواريخ من نوع "أتاكمز" بناء على طلب مباشر من الرئيس جو بايدن.

وتتمتع الصواريخ التي أرسلت في الفترة الأخيرة إلى أوكرانيا بمدى أطول قد يصل إلى 300 كيلومتر، تلبية لمطلب ألحت فيه كييف منذ فترة طويلة كي يتسنى لها توجيه ضربات تستهدف سلاسل الإمداد الروسية والمستودعات والمقرات العسكرية، بعيدا عن خطوط الاشتباك. (سكاي نيوز)
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