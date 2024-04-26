تركيا تحكم بالسجن مدى الحياة على أحلام البشير

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ذكرت وكالة "دمير أورين" للأنباء ووسائل إعلام أخرى أن محكمة تركية أصدرت اليوم الجمعة، حكما بالسجن مدى الحياة على السورية أحلام البشير، في ما يتعلق بتفجير في 2022 قتل 6 أشخاص في شارع تسوق رئيسي في إسطنبول.وأسفر الانفجار الذي وقع في 13 تشرين الثاني 2022 عن مقتل ستة أتراك وإصابة العشرات في شارع مزدحم بالمتسوقين والسياح.وقالت مديرية الأمن التركية، إن البشير "دخلت البلاد مع شخص آخر قبل 4 أشهر" من تنفيذ الهجوم.وأضافت أنها ورجل بصحبتها كانا يتظاهران بأنهما زوج وزوجة حتى لا تعرف هويتيهما، وكانا يعملان في ورشة للنسيج.وتشير المعلومات، بحسب الأمن التركي، إلى أن الرجل الذي كان معها كان "حلقة الوصل مع وحدات حماية الشعب الكردية" وهو المسؤول عن التواصل معها في كوباني، وأن البشير بدأت تتلقى تدريبا كعضو استخباراتي داخل حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب منذ حوالي عام.ووجهت الحكومة التركية أصابع الاتهام نحو المسلحين الأكراد. وقال وزير الداخلية آنذاك، سليمان صويلو، إن حزب العمال الكردستاني، ووحدات حماية الشعب الكردية، مسؤولان عن التفجير.وقال: "نعتقد أن الأمر بالهجوم صدر من كوباني"، المدينة الحدودية مع تركيا، الواقعة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشمال شرق سوريا.من جانبه، نفى حزب العمال الكردستاني أن يكون لديه أي دور في الانفجار الذي هز شارع الاستقلال في اسطنبول الأحد، وقال في بيان: "لن نستهدف مدنيين بشكل مباشر ولا نقبل أعمالا تستهدف مدنيين". (الحرة)