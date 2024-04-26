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بالفيديو... ضبط أكبر شحنة مخدرات في إسبانيا

Lebanon 24
26-04-2024 | 09:48
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أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة عن إحباط أكبر عملية لتهريب المخدرات منذ سنة 2015، بضبط شاحنة محملة بالمخدرات أرسلت من المغرب.

وقالت الشرطة الإسبانية، إن الحرس المدني حجز 25 طنا من الحشيش بميناء الجزيرة الخضراء في أكبر عملية في حركة المرور منذ 2015، وذلك بالتعاون مع مصلحة المراقبة الجمركية التابعة لمصلحة الضرائب.
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وأوضحت أن الشحنة يمكن أن تصل قيمتها السوقية إلى 50 مليون يورو.

وتشير السلطات الإسبانية، إلى أنه حسب الوثائق التي حملها سائق الشاحنة، فإنها "كانت تقل البطيخ إلى بيربنيان في فرنسا". (روسيا اليوم)

 
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