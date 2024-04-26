إصابة إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية طعن بالقدس (صورة)

أصيبت مستوطنة إسرائيلية بجروح خطيرة في عملية طعن بمدينة الرملة شمال غربي القدس، وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

واستشهد منفذ العملية على الفور وفق ما أعلنه المركز الفلسطيني للإعلام، وقد أعلنت الشرطة الاسرائيلية عن "تحييد المنفذ في الرملة".