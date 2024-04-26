إنقلاب سيارة بن غفير.. وهذه حالته الصحية (فيديو وصور)

تعرضت سيارة وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي إيتمار بن غفير لحادث سير وهو في طريقه الى الرملة.





وافادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، بانقلاب سيارة بن غفير أثناء توجهه إلى مكان الهجوم في الرملة.

وعن تفاصيل الحادثة، قالت هيئة البث الإسرائيلية ان سيارة الوزير إيتمار بن غفير اجتازت الإشارة الحمراء ما تسبب في حادث سير أدى لانقلابها.



بدورها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية انه تم نقل بن غفير للمستشفى إثر إصابته بعد انقلاب سيارته.





هذا ونقل التلفزيون العربي عن مصادر طبية إسرائيلية ان الوزير الاسرئيلي تعرض لجراح متوسطة اثر الحادث.

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