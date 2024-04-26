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نتنياهو: أحكام المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل

Lebanon 24
26-04-2024 | 11:18
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل لكنها "ستشكل سابقة خطيرة".

وذكر نتنياهو في بيان نُشر على تطبيق تيليغرام "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".
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وأضاف "رغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".

وأمر قضاة محكمة العدل الدولية إسرائيل، مارس الماضي، بالإجماع باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان غزة دون تأخير.

وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة آخذة في التفاقم في ظل انتشار المجاعة.

وذكر القضاة: "تلاحظ المحكمة أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة.. بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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