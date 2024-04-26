Advertisement

عربي-دولي

حادث بحري جديد على الساحل اليمني.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
26-04-2024 | 11:36
A-
A+
Doc-P-1192360-638497537337244513.jpg
Doc-P-1192360-638497537337244513.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
افادت تقارير عن حادث بحري جديد على الساحل الغربي من مدينة المخا اليمنية.


وقالت "أمبري للأمن البحري" انها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 15 ميلا بحريا إلى الغرب من المخا باليمن.


وأفيد ان الهجوم استهدف سفينة تجارية على مسافة 15 ميلا بحريا غرب المخا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: الاشتباه بحادث أمني على بعد 15 ميلا بحريا جنوب غرب المخا في اليمن
lebanon 24
26/04/2024 19:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "أمبري" البحرية تعلن أنها على علم بوقوع حادثة جنوب غرب مدينة عدن في اليمن (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
26/04/2024 19:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: تقارير عن حادث بحري جنوب غربي عدن اليمنية
lebanon 24
26/04/2024 19:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تقرير عن حادث على بعد 150 ميلاً بحرياً شمال غربي الحديدة باليمن (الميادين)
lebanon 24
26/04/2024 19:45:28 Lebanon 24 Lebanon 24

اليمن

حادث

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:20 | 2024-04-26
12:00 | 2024-04-26
11:18 | 2024-04-26
11:10 | 2024-04-26
11:07 | 2024-04-26
10:36 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24