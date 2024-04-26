حادث بحري جديد على الساحل اليمني.. ماذا في التفاصيل؟

افادت تقارير عن حادث بحري جديد على الساحل الغربي من مدينة المخا اليمنية.





وقالت "أمبري للأمن البحري" انها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 15 ميلا بحريا إلى الغرب من المخا باليمن.





وأفيد ان الهجوم استهدف سفينة تجارية على مسافة 15 ميلا بحريا غرب المخا.

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