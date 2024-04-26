الإعلام الحكومي بغزة: الشاحنات التي تصل إلى القطاع أقل بكثير من احتياجات الفلسطينيين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الجمعة، أنه لم يصل شمال القطاع سوى 49 شاحنة مساعدات من مجموع 1063 شاحنة دخلت القطاع خلال أسبوع وهو ما يتنافى مع التصريحات الأمريكية والإسرائيلية بزيادة عددها.

وقال سلامة معروف رئيس المكتب في بيان: "بلغ عدد شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع 1063 شاحنة، حيث دخلت 205 شاحنات عبر معبر رفح، 858 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم (الذي يخضع للسيطرة الإسرائيلية)".

وأوضح أنه "لم يصل إلى شمال قطاع غزة سوى 49 شاحنة من إجمالي عدد الشاحنات المذكورة".

واعتبر أن عدد الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة أقل بكثير من احتياجات الفلسطينيين، لا سيما في الشمال، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول الماضي.

ولفت إلى أن "هذه الأعداد من الشاحنات تتنافى مع التصريحات الأمريكية والإسرائيلية التي تتحدث عن زيادة عدد شاحنات المساعدات، وتزعم إدخال 300 شاحنة مساعدات يوميًا".

واتهم معروف إسرائيل بـ"ممارسة التضييق في إدخال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة".

وأكد أن "هذه الممارسات هي جرائم تستوجب المحاسبة، وتتعارض مع التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية".

ودعا معروف إلى "فتح كافة المعابر الواصلة لقطاع غزة، وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن ألف شاحنة يوميا، لتجاوز آثار أزمة الغذاء".

( الأناضول)