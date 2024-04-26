خبراء الارصاد يحذّرون.. حر شديد في مصر وتركيا وسيول وفيضانات في سوريا

نقل موقع "غلوبال" عن الأرصاد الجوية تحذيرها من فيضانات بمناطق متفرقة في العالم بينها سوريا، وجفاف وحر شديدين في مناطق بينها مصر وتركيا، استمرارا لحالة التغير المناخي.

وأشار الموقع إلى أن التغير المناخي ليس مجرد أخبار ننقلها ولا مجرّد تحذيرات تطلقها المنظمات المهتمة بالبيئة، بل خطر حقيقي يتربص بالكوكب.

ولفت إلى أن درجات الحرارة في سوريا سجلت أرقاما قياسية خلال اليومين الفائتين وتجاوزت المعدل العام بين 10- 15 درجة مئوية، ووصلت إلى 37 درجة مئوية في محافظة طرطوس.

ونقل الموقع عن المتنبئ الجوي شادي جاويش: "حالة التغير المناخي تسود المنطقة ككل حاليا، ودرجات الحرارة تعد قياسية بالنسبة لشهر أبريل، إذ سجلت في القاهرة درجة 40 درجة مئوية، وفي تركيا 39 درجة مئوية، وذلك نتيجة امتداد كتلة هوائية حارة من الجنوب وصلت حتى جنوب البحر الأسود".

وفي سوريا، حذرت الأرصاد الجوية من حدوث فيضانات في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.

وقال جاويش: "بعد مرور الكتلة الهوائية الحارة، فإن مرور أي كتلة هوائية باردة ستؤدي إلى حالة عدم استقرار شديدة وتنتج عنها هطولات مطرية غزيرة مع تساقط حبات البرد، وهو ما سنشهده منتصف الأسبوع".

ولفت إلى أن تحديد المناطق التي ستشهد الحالة الجوية غير المستقرة والأكثر تأثرا بحسب الخرائط الجوية الآن هي ريف دمشق، السويداء، دير الزور، البوكمال، منطقة الجزيرة.

( روسيا اليوم)