الملك تشارلز يعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، أن العاهل البريطاني الملك تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل للمرة الاولى منذ تشخيص إصابته بالسرطان.



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وفي شباط، أعلن القصر أن الملك البالغ عمره 75 عاما شُخّصت إصابته بنوع لم يتم الكشف عنه من السرطان خلال فحوص بعد خضوعه لإجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا. وقال إنه ما أحرز تقدماً جيداً في العلاج.وفي شباط، أعلن القصر أن الملك البالغ عمره 75 عاما شُخّصت إصابته بنوع لم يتم الكشف عنه من السرطان خلال فحوص بعد خضوعه لإجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا.