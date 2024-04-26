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الملك تشارلز يعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل

Lebanon 24
26-04-2024 | 13:27
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أعلن قصر باكنغهام، اليوم الجمعة، أن العاهل البريطاني الملك تشارلز سيعود إلى استئناف مهامه العامة الأسبوع المقبل للمرة الاولى منذ تشخيص إصابته بالسرطان.
 
 
وقال إنه ما أحرز تقدماً جيداً في العلاج.
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وفي شباط، أعلن القصر أن الملك البالغ عمره 75 عاما شُخّصت إصابته بنوع لم يتم الكشف عنه من السرطان خلال فحوص بعد خضوعه لإجراء تصحيحي لتضخم البروستاتا.
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