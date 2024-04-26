أنقرة: استهداف أردوغان ينم عن الحالة النفسية لحكومة إسرائيل

قالت تركيا إن استهداف الرئيس رجب طيب أردوغان في منشور لوزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ينم عن الحالة النفسية التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيلية.

وعلى حسابها بمنصة إكس، الجمعة، وصفت وزارة الخارجية التركية منشور كاتس عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تصريح "مستهتر ومتدنٍ في المستوى".

وذكر بيان الخارجية التركية: "استهداف الرئيس (أردوغان) إثر كشفه الحقائق كما هي، ينم عن الحالة النفسية الحالية للحكومة الإسرائيلية. كل أعضاء الحكومة الإسرائيلية سيحاسبون أمام العدالة لا محالة".

وشدد على أن تركيا ستواصل بلا خوف وبصوت عالٍ كشف القمع الذي تمارسه إسرائيل على الشعب الفلسطيني.

( الأناضول)