خلافًا للمزاعم.. الإحتلال يتعمّد منع إدخال المساعدات إلى غزة

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الجمعة، أنه لم يصل إلى شمال القطاع سوى 49 شاحنة مساعدات من مجموع 1063 شاحنة دخلت القطاع خلال أسبوع.وقال سلامة معروف رئيس المكتب في بيان: "بلغ عدد شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع 1063 شاحنة، حيث دخلت 205 شاحنات عبر معبر رفح، و858 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم ".وأوضح أنه "لم يصل إلى شمال قطاع غزة سوى 49 شاحنة من إجمالي عدد الشاحنات المذكورة".واعتبر أن عدد الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة أقل بكثير من احتياجات الفلسطينيين، لا سيما في الشمال، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ نحو سبعة أشهر.ولفت إلى أن "هذه الأعداد من الشاحنات تتنافى مع التصريحات الأميركية والإسرائيلية التي تتحدث عن زيادة عدد شاحنات المساعدات، وتزعم إدخال 300 شاحنة مساعدات يوميًا".واتهم معروف الاحتلال الإسرائيلي بـ"ممارسة التضييق في إدخال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة".وأكد أن "هذه الممارسات هي جرائم تستوجب المحاسبة، وتتعارض مع التدابير التي أصدرتها محكمة العدل الدولية". (عربي21)