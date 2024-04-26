"نشاط خبيث" يدفع لندن لاستدعاء السفير الروسي

استدعت الخارجية البريطانية الجمعة، السفير الروسي في لندن على خلفية اتهامات لموسكو "بتدبير نشاط خبيث"، وذلك بعد ساعات من توجيه الاتهام إلى بريطاني بالعمل "لحساب الدولة الروسية".

وقالت متحدث باسم الوزارة "لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاتهامات بتدبير روسيا لنشاط خبيث على الأراضي البريطانية، فضلا عن نمط السلوك الأوسع الذي نشهده من جانب روسيا الاتحادية لرعاية مثل هذا النشاط على أراضي دول أخرى ذات سيادة".

وكانت الحكومة البريطانية قد استدعت في وقت سابق من شهر فبراير الماضي الدبلوماسيين في السفارة الروسية، على خلفية مقتل المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأبلغت لندن الدبلوماسيين الروس بأن موسكو "تتحمل المسؤولية الكاملة" عن وفاة المعارض الأول للكرملين نافالني.

( سكاي نيوز)