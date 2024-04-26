أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تنهار وتفقد الأرض شمال غربي أفدييفكا.

وأشارت إلى أنّه "لا يمكن القول إن الجبهة بأكملها انهارت، لكن في بعض الأماكن يكون خط المواجهة هشاً للغاية، ويجب الاعتراف بذلك".

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وشدد الصحفي الألماني، كريستوف فانر، في تقرير لقناة "فيلت" التلفزيونية الألمانية، أن الجيش الروسي يمضي قدما في هذا الاتجاه، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض لضغوط هائلة، وأن الوضع في أوشيريتينو كارثي تمامًا بالنسبة للجيش الأوكراني.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تقدمت وحسنت مواقعها على 4 محاور استراتيجية، وأوقعت خسائر كبيرة بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.(سبوتنيك)



