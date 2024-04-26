Advertisement

عربي-دولي

على أحد أهم المحاور.. أوكرانيا تخسر وجودها

Lebanon 24
26-04-2024 | 16:31
A-
A+
Doc-P-1192476-638497718479863489.jpg
Doc-P-1192476-638497718479863489.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية تنهار وتفقد الأرض شمال غربي أفدييفكا.
وأشارت إلى أنّه "لا يمكن القول إن الجبهة بأكملها انهارت، لكن في بعض الأماكن يكون خط المواجهة هشاً للغاية، ويجب الاعتراف بذلك".
Advertisement
وشدد الصحفي الألماني، كريستوف فانر، في تقرير لقناة "فيلت" التلفزيونية الألمانية، أن الجيش الروسي يمضي قدما في هذا الاتجاه، وأن القوات المسلحة الأوكرانية تتعرض لضغوط هائلة، وأن الوضع في أوشيريتينو كارثي تمامًا بالنسبة للجيش الأوكراني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تقدمت وحسنت مواقعها على 4 محاور استراتيجية، وأوقعت خسائر كبيرة بالقوى العاملة والمعدات الأوكرانية ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.(سبوتنيك)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:30 | 2024-04-26
18:00 | 2024-04-26
17:22 | 2024-04-26
17:10 | 2024-04-26
16:35 | 2024-04-26
16:15 | 2024-04-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24