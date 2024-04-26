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عربي-دولي

أضرار جرّاء عمل صاروخي أصاب سفينة في اليمن

Lebanon 24
26-04-2024 | 18:00
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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن ثلاثة صواريخ رُصدت على بعد نحو 15 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة المخا اليمنية، وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن إحدى السفن لحقتها أضرار.
وقالت الهيئة في مذكرة: "أبلغ الربان عن هجومين. في الهجوم الأول، وقع انفجار قرب السفينة شعر به الطاقم".
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وأضافت أن السفينة أصيبت في الهجوم الثاني بصاروخين على ما يبدو وأسفر عن أضرار بها.
وقالت أمبري في مذكرة إن الناقلة التي لم تذكر اسمها كانت في طريقها من بيمورسك في روسيا إلى فادينار في الهند حين تعرضت للهجوم.

وأضافت أمبري في المذكرة: "أقرب سفينة للمكان الذي رُصدت (فيه الصواريخ) كانت ناقلة ترفع علم بنما، وكانت مملوكة سابقا لجهة بريطانية قبل تغيير ملكيتها في نوفمبر 2023".

وتابعت الشركة: "حتى وقت كتابة (هذه المذكرة)، كان مالك الناقلة مسجلاً في سيشل ويعمل في أنشطة مرتبطة بروسيا".
وجاء في المذكرة أن السفينة كانت ترسل إشارة نظام التعرف الآلي.
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