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عربي-دولي

الخارجية التركية: الحوار رفيع المستوى بين تركيا وأميركا سيستمرّ

Lebanon 24
26-04-2024 | 18:30
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة التي كانت مقررة في التاسع من مايو تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق يناسب الجانبين، وذلك بعد تضارب المواعيد".
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وأضاف المتحدث: "الحوار رفيع المستوى بين تركيا والولايات المتحدة سيستمر".
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