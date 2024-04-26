الخارجية التركية: الحوار رفيع المستوى بين تركيا وأميركا سيستمرّ

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إن "زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الولايات المتحدة التي كانت مقررة في التاسع من مايو تقرر تأجيلها إلى موعد لاحق يناسب الجانبين، وذلك بعد تضارب المواعيد".وأضاف المتحدث: "الحوار رفيع المستوى بين تركيا والولايات المتحدة سيستمر".