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عربي-دولي

انتبهوا اليوم وغداً.. العالم الهولندي يُثير الجدل بتغريدة جديدة ويُحذر (صورة)

Lebanon 24
27-04-2024 | 00:00
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أطل مُجددا راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، مُستعيدا نشاطه في تتبع تحركات الكواكب والأجرام السماوية وربطها بالزلازل، وذلك بعد غياب دام لأشهر.

وفي أحدث تحذيراته، نبّه في تغريدة نشرها أمس الجمعة على حسابه عبر تطبيق "إكس"، من هندسة جديدة وتحركات في الكواكب قد تؤدي إلى نشاط زلزالي خلال اليومين المقبلين في تايوان ومحيطها.
 
 
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هندسة الكواكب
وكتب معلقاً على صورة لمركز الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS، "هناك تجمع واضح للهزات القوية (M ≥ 5.6) مع هندسة الكواكب (القمم الأرجوانية / الحمراء)".

كما أردف أن تلك الدلائل تعني أن هناك احتمالاً بحدوث هزة قوية في 27/28 نيسان.

وبحسب تعريف SSGEOS على موقعها؛ فإن الهندسة المحددة بين الأجرام السماوية المرتبطة بالزلازل تسمى بـ"هندسة الكواكب الحرجة" أو "الهندسة القمرية الحرجة"، وهي لا تؤدي دائما إلى هزات أو زلازل قوية.

ويدافع هوغربيتس، بكل قوة؛ عن نظريته التي تؤكد وجود علاقة مباشرة بين تراكم الضغط في قشرة الأرض والشحنة الكهرومغناطيسية الناتجة عن هندسة الكواكب الحرجة؛ ما قد يؤدي إلى الزلازل الكبيرة أحياناً.

إلا أن كافة العلماء يرفضون تلك النظرية، معتبرين أنها غير علمية، جازمين ألا علاقة بين الكوكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض.(العربية)

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