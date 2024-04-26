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عربي-دولي

الحوثيون أطلقوا صواريخ على سفينتين في البحر الأحمر.. وتضرر إحداها

Lebanon 24
26-04-2024 | 23:15
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أعلن الجيش الأميركي ان الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر من مناطق في اليمن، الأمر الذي ألحق أضرارا طفيفة بواحدة من السفينتين هي السفينة أندروميدا ستار.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية، سنتكوم، على موقع "إكس" ان صاروخا سقط في محيط سفينة ثانية تحمل اسم مايشا، لكنها لم تتعرض لأضرار.
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تقرير أمبري
وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري قالت إن ثلاثة صواريخ رُصدت على بعد نحو 15 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة المخا اليمنية، وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن إحدى السفن لحقتها أضرار.

وقالت الهيئة في مذكرة "أبلغ الربان عن هجومين. في الهجوم الأول، وقع انفجار قرب السفينة شعر به الطاقم".

وأضافت أن السفينة أصيبت في الهجوم الثاني "بصاروخين على ما يبدو وأسفر عن أضرار بها".

وقالت أمبري في مذكرة إن الناقلة التي لم تذكر اسمها كانت في طريقها من بيمورسك في روسيا إلى فادينار في الهند حين تعرضت للهجوم.

وأضافت أمبري في المذكرة "أقرب سفينة للمكان الذي رُصدت (فيه الصواريخ) كانت ناقلة ترفع علم بنما، وكانت مملوكة سابقا لجهة بريطانية قبل تغيير ملكيتها في نوفمبر 2023".

وتابعت الشركة "حتى وقت كتابة (هذه المذكرة)، كان مالك الناقلة مسجلا في سيشل ويعمل في أنشطة مرتبطة بروسيا".

وجاء في المذكرة أن السفينة كانت ترسل إشارة نظام التعرف الآلي. (سكاي نيوز)

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