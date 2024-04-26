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عربي-دولي
مسيرة في باريس تطالب بإلإفراج عن مغني راب إيراني محكوم بالإعدام
Lebanon 24
26-04-2024
|
23:38
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دعت منظمات عدة إلى مسيرة في باريس الأحد للمطالبة بالإفراج عن مغني راب إيراني حكم عليه بالإعدام ووقف عمليات الإعدام في إيران، وذلك في مقال نشر على الموقع الإلكتروني لصحيفة "ليبراسيون".
وبعنوان "يجب إنقاذ مغني الراب توماج"، يطالب المقال بـ"إلغاء عقوبة الإعدام وإطلاق سراح سجناء الرأي والسجناء السياسيين الإيرانيين".
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وكتبت المنظمات الموقعة، بما فيها حركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب، ومنظمة العدالة الإيرانية، ومنظمة العفو الدولية، ورابطة حقوق الإنسان، أنه "بعد أكثر من 18 شهرا على انتفاضة امرأة حياة حرية الشعبية، تواصل السلطات الإيرانية قمع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي".
وأضافت "القمع يزداد ضد النساء والفتيات اللواتي يتحدين القوانين المتعلقة بوضع الحجاب الإلزامي"، منددة أيضا بـ"استخدام عقوبة الإعدام أداةً للقمع السياسي".
أُوقف مغني الراب الإيراني الشهير توماج صالحي البالغ 33 عاما في تشرين الأول 2022.
وكان صالحي دعم من خلال أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 ايلول 2022 بعد أيام على توقيفها بأيدي شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس الصارمة للنساء في إيران.
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