Advertisement

عربي-دولي

هدنة غزة تسابق غزو رفح.. هذا ما يتضمنه المقترح المصري

Lebanon 24
27-04-2024 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1192545-638498000832868223.png
Doc-P-1192545-638498000832868223.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تكثفت مساعي الوسطاء لا سيما مصر من أجل الدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفيما وصل أمس وفد أمني مصري إلى تل أبيب لبحث مقترح جديد على ما يبدو بشأن وقف النار بين إسرائيل وحماس وتبادل الأسرى، كشفت مصادر لـ "العربية" بأن الجانب المصري ركز على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية لمدة أسابيع.
Advertisement

كما أوضحت أن الوفد أكد خلال المحادثات مع الجانب الإسرائيلي على رفضه التام لأي شكل من أشكال اجتياح رفح.

كذلك طالب بتسريع وتيرة دخول المساعدات الي غزة دون قيود، وفتح المعابر.

إلى ذلك، شدد على أهمية عودة النازحين إلى شمال القطاع، دون قيود أو أعداد محددة وضرورة توفير ممرات آمنة.

"تسلمنا الرد"
وكانت مصادر إسرائيلية أفادت بأن الوفد المصري حمل "مقترحا يقضي بإطلاق سراح كل الأسرى الاسرائيليين، ووقف اجتياح ورفح، ووقف الحرب لمدة لا تقل عن سنة تتوقف خلالها حركة حماس عن مهاجمة إسرائيل" وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية .

فيما أعلنت حماس في بيان بوقت متأخر ليل الجمعة السبت أنها تسلمت الرد الإسرائيلي الرسمي على موقف الحركة الذي سلمته إلى الوسطاء المصريين والقطريين في الثالث عشر من أبريل.

كما أشار خليل الحية القيادي في حماس بيان أن الحركة "ستقوم بدراسة هذا المقترح وحال الانتهاء من دراسته ستسلم ردها" إلى الوسطاء.

أتى ذلك، بعدما أوضح عدد من المسؤولين الإسرائيليين أن تل أبيب أبلغت الوفد المصري أنها مستعدة لمنح "فرصة واحدة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق حول الأسرى قبل المضي قدما في اجتياح رفح. (العربية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:32 | 2024-04-27
03:30 | 2024-04-27
03:20 | 2024-04-27
02:57 | 2024-04-27
02:44 | 2024-04-27
02:41 | 2024-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24