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عربي-دولي

القوات الروسية تواصل تقدمها شمالي أفدييفكا

Lebanon 24
27-04-2024 | 01:11
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عززت القوات الروسية في منطقة شمالي أفدييفكا مواقعها وتقدمت أكثر في شمال المنطقة وشرقها، فيما تواصل القوات الأوكرانية تراجعها في أكثر من جبهة في دونيتسك.

وتفيد آخر التقارير عن سيطرت القوات الروسية على بلدة أوتشريتينا ذات الموقع الاستراتيجي، خصوصا بعد سيطرتها على مناطق بيرديتشي ونوفوباخموتيفكا وسيمينيفكا في ذلك المحور.
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كما سيطرت على منطقتي نوفوباخموتفيكا وسالوفيوفا إلى الجنوب من أوتشريتينا.

وإلى الشمال من أفدييفكا، واصلت القوات الروسية التقدم في بلدة نوفوكالينوفو وكيراميك وسط تقهقر الجيش الأوكراني.

وإلى الغرب تقريبا من أفدييفكا، سيطر الجيش الروسي على وسط كراسنوغوريفكا، ورفع العلم على مصنع البلاط، وبات يسيطر على أكثر من نصف المدينة.
وتفيد التقارير أيضا إلى أن القوات الروسية تقدمت أكثر وعززت مواقعها بصورة أفضل في منطقة تشاسيف يار، خصوصا في الجزء الواقع شرقي قناة دونيتسك.

وسيطرت القوات الروسية في هذا المحور على عدد من المواقع الأوكرانية وشبكة خنادق دفاعية وخط الغابات الواقع إلى الشمال من الجزء الشرقي من تشاسيف يار، وعلى تلة محورية استراتيجية يطلق عليها اسم "جبل بابا".

وهناك أنباء عن تقدم القوات الروسية في منطقة خاركيف، وأنها سيطرت على نصف بلدة كيسلوفكا.
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