استشهاد 8 وإصابة العشرات بقصف إسرائيلي على النصيرات

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قصفت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، منزلين مأهولين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، فيما استشهد مواطنان فلسطينيان آخران غربي جنين.تفصيلا، أفادت مصادر فلسطينية محلية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت منزلا مأهولا في حي السلطان في مخيم النصيرات، ما أدى إلى مقتل 4 مواطنين، بينهم رضيعة، وصلوا أشلاء إلى المستشفى، كما قتل 4 أخرون وأصيب نحو 30، في قصف قوات الاحتلال لمنزل في المخيم ذاته.وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية كثفت من قصفها على منطقة المغراقة وسط القطاع، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأكدت المصادر أن القوات الإسرائيلية واصلت قصفها على مدينة غزة، وأن القصف تركز على حي الشجاعية، حيث استهدفت قوات الاحتلال 3 منازل على الأقل.ووفق آخر الإحصائيات فقد بلغ عدد القتلى في قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول المنصرم، 34305، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 77293، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.